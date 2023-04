Isis, ou le Féminin Sacré CABARET SAUVAGE, 25 juin 2023, PARIS.

Assia Guemra s’est inspirée du célèbre mythe du panthéon égyptien : « Isis et Osiris ». Elle met en scène les travaux de l’année 22/23 avec toutes les élèves, ainsi qu’avec toutes celles qui participé à l’atelier chorégraphique. Des artistes professionnels sont invités à partager leur art, tel que le célèbre Abdallah Akar, calligraphe, l’égyptologue Florence Quentin, et bien d’autres surprises. • I s i s • « Je suis tout ce qui a été, qui est et qui sera, et mon voile, aucun mortel ne l’a encore soulevé. » Isis, puissante déesse, possède le pouvoir de transformation, elle est la déesse de l’Amour, de la compassion et de la sagesse, le symbole de la déesse-mère et dévouée, grande prêtresse, Isis est le voile qui couvre le Féminin Sacré, elle est la Magicienne.

CABARET SAUVAGE PARIS PARC DE LA VILLETTE Paris

