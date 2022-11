Paris Burger Week ’22 Catégorie d’évènement: île de France

Paris Burger Week ’22, 24 novembre 2022, . Du jeudi 24 novembre 2022 au dimanche 11 décembre 2022 :

. payant Événement pour les amoureux de burgers à la recherche des meilleurs recettes sur Paris. La 2e édition du Paris Burger Week revient du 24 novembre au 11 décembre 2022. Le concours se déroule durant trois semaines dans une vingtaine des restaurants disséminés dans tout Paris. Les restaurants participants présenteront des burgers pour sublimer le palais des Parisiens, qui pourront voter pour leurs deux burgers préférés via le site web de l’événement. Contact : https://www.parisburgerweek.fr 0652332347 c.davis@parisburgerweek.com https://www.facebook.com/parisburgerweek https://www.facebook.com/parisburgerweek https://www.parisburgerweek.fr

Paris Burger Week

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Paris Burger Week ’22 2022-11-24 was last modified: by Paris Burger Week ’22 24 novembre 2022

Paris