Paris/Budapest – Le Génie rencontre la MAMŰ Society
Galerie du Génie de la Bastille
Paris

Paris

Du mercredi 12 octobre 2022 au dimanche 23 octobre 2022

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

. gratuit

Du 12 au 23 octobre 2022, la Galerie du Génie de la Bastille accueille l’exposition « Paris/Budapest » dans le cadre d’un échange artistique entre le Génie de la Bastille et la MAMŰ Society. Pour son 21ème échange international, le Génie de la Bastille, association pour la diffusion et la défense de l’art contemporain, présente les œuvres des artistes de la MAMŰ Society, venus de Budapest. MAMŰ est l’une des premières associations culturelles fondées et enregistrées en Hongrie, qui regroupe de nombreuses figures historiques de l’art hongrois contemporain. Depuis 1988 avec les « Portes Ouvertes à l’Europe », Le Génie développe des échanges internationaux afin de conjuguer dialogue interculturel et plaisir des rencontres.

Les artistes du Génie de la Bastille poursuivent cette dynamique stimulant le dialogue et la réflexion, grâce à cette nouvelle exposition des artistes de la MAMŰ Society, de toutes tendances et toutes générations confondues. À l’ère de l’hyper-individualisme, MAMŰ et le Génie de la Bastille sont des exemples atypiques rappelant l’importance de collaborer par-delà les frontières, pour échafauder de nouveaux projets, ouvrir de nouvelles perspectives : mobilité des artistes, échange d’œuvres, expositions. L’exposition à la Galerie du Génie est la première partie de cet échange international organisé entre les deux collectifs. Une exposition des artistes du Génie de la Bastille aura lieu en 2023 à la Galerie MAMŰ de Budapest. Plus d’informations sur l’exposition : https://www.legeniedelabastille.com/exposition/paris-budapest-le-genie-rencontre-la-mamu-society/ Galerie du Génie de la Bastille 126 rue de Charonne 75011 Paris Contact : https://www.legeniedelabastille.com/exposition/paris-budapest-le-genie-rencontre-la-mamu-society/ +33626572836 coordinateurgeniebastille@gmail.com https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://www.legeniedelabastille.com/

