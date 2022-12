Paris Brest Paris – 20ème édition Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne Tout les 4 ans, le Carré du Perche, Mortagne au Perche deviennent une étape incontournable du Paris Brest Paris, l’organisation phare pour le club local de cyclotourisme « Les cyclos randonneurs du Perche » qui ont la responsabilité du point d’accueil de Mortagne au Perche. En 2023 :

8000 participants passeront par Mortagne à l’aller et au retour

2500 à 3000 repas seront servis

150 bénévoles accueilleront et réconforteront tout ceux qui en auront besoin. Offrez leur vos encouragements ! dominiquenaslin@gmail.com +33 2 33 83 34 37 http://randonneursduperchemortagne.ffct.org/ Mortagne-au-Perche

