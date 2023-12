Cet évènement est passé Paris bouge ton esprit : des courses coachées et gratuites par la Ville de Paris et ASICS Kiosque Jeunes QJ (Quartier Jeunes) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 11 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 04 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 07 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

La Ville de Paris et ASICS ont signé un partenariat de deux ans pour améliorer la santé mentale des Parisiens et des Parisiennes par le sport. L’opération appelée « Paris, bouge ton esprit » a pour but de rendre plus accessible et inclusive la pratique du sport. Depuis le 9 novembre, la Ville de Paris et ASICS organisent les

Mind Runs, des événements thématiques hebdomadaires afin d’accompagner les

Parisiens dans la découverte de l’activité physique et de ses bienfaits. Ces

séances seront encadrées par des coachs professionnels. Ces événements Mind Runs proposent au choix deux ateliers, pour

deux façons de découvrir le sujet. La première, une séance de sport adaptée au

niveau des participants, menée par des coachs. La seconde, un atelier

encadré par un coach bien-être et santé mentale, pour échanger et comprendre

comment l’activité physique peut aider à se sentir mieux. Chaque jeudi, environ

50 participants seront accompagnés dans cette démarche. Déroulé de l’événement : 19h00 – 19h15 : Arrivée

des participants

19h15 – 19h30 :

Accueil et explications des coachs

19h30 – 20h15

: Activité sportive ou atelier de bien-être mental

20h15 – 20h20 : Moment

d’échange autour d’une collation Plusieurs autres actions seront également mises en place dans le cadre du partenariat entre ASICS et la Ville de Paris : contenus en ligne pour pratiquer à Paris selon son niveau, prêt de matériel, équipement des équipes animations de la Ville de Paris… Toutes ces informations et lien d’inscription sont à retrouver juste ici. Coup d’envoi des Mind Runs à QJ (Quartier

des Jeunes de Paris), à partir du 30 novembre, 4 Place du Louvre, 75001 Paris. Kiosque Jeunes QJ (Quartier Jeunes) 4 place du Louvre 75001 Paris Contact : https://protect-de.mimecast.com/s/styICDqGNoIBpO71iA9s3t?domain=blanconegro.extranet-e.net https://protect-de.mimecast.com/s/IJ03CBrDomtVqlx1U6qnB_?domain=blanconegro.extranet-e.net

