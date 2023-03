URGENT RUN PARIS Bois de Boulogne, 18 novembre 2023 09:30, Paris.

– 1 personne sur 3 n’a pas accès aux toilettes dans le monde.

– 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour par manque de toilettes. Samedi 18 novembre, 09h30 1

L’URGENT RUN PARIS revient pour une 8e édition en 2023 les ami(e)s.

Venez courir pour le trône le samedi 18 novembre 2023 au Bois de Boulogne sur l’un des 3 parcours de votre choix.

La Course a lieu au Bois de Boulogne :

En face du Pavillon Royal – Carrefour du bout des lacs – 1 route de la muette 75116 Paris

L’URGENT RUN PARIS by WC LOC est une course solidaire prévue le samedi 18 novembre 2023 au Bois de Boulogne, avec 3 parcours de 5km (non chronométré), 10 km et 15 km (chronométrés).

Cette course solidaire est destinée à financer des programmes de sanitarisation dans le monde, c’est pourquoi : 80 % des recettes sont reversées aux associations Vision du Monde, WTO et au Rotary International.

Ensemble dans la même direction #courezpourletrône !

Bois de Boulogne Carrefour du bout des lacs – 1 route de la muette 75116 Paris Quartier de la Porte-Dauphine Paris 75116

**L’URGENT RUN PARIS revient pour une 8e édition en 2023 les ami(e)s.**

Venez courir pour le trône le **samedi 18 novembre 2023** au Bois de Boulogne sur l’un des 3 parcours de votre choix.

La Course a lieu au Bois de Boulogne :

En face du Pavillon Royal – Carrefour du bout des lacs – 1 route de la muette 75116 Paris

L’URGENT RUN PARIS by WC LOC est une course solidaire prévue le samedi 18 novembre 2023 au Bois de Boulogne, avec 3 parcours de 5km (non chronométré), 10 km et 15 km (chronométrés).

Cette course solidaire est destinée à financer des programmes de sanitarisation dans le monde, c’est pourquoi : 80 % des recettes sont reversées aux associations Vision du Monde, WTO et au Rotary International.

Ensemble dans la même direction #courezpourletrône !