Les Années 80-90 La Fête ! BOBINO, 2 avril 2024, PARIS.

Les Années 80-90 La Fête ! BOBINO. Un spectacle à la date du 2024-04-02 à 20:00 (2024-04-02 au ). Tarif : 45.0 à 80.0 euros.

Ce concert durant lequel se produiront sur scène de nombreux artistes des années 1980-1990 sera entièrement en faveur des enfants défavorisés, maltraités et/ou souffrant de handicap. Il est organisé par l’association CiteStars qui œuvre ainsi depuis 25 ans. LISTE DES ARTISTES : CHICO CASTILLO – THE GIPSY JEAN PIERRE MORGAND NONO EX CHOCOLAT’S RICHARD SANDERSON PLASTIC BERTRAND PHILIPPE CATALDO PEDRO CASTANO SABINE PATUREL ALAIN TURBAN TED SANDERS LES FORBANS KAZERO STONE PATSY + de nombreux invités surprise ! Informations pratiques : Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans. Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties. Réservation PMR: 01 43 27 24 24 Les Années 80-90 La Fête ! Les Années 80-90 La Fête !

BOBINO PARIS 14-20, RUE DE LA GAÎTÉ Paris

