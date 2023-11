L’Odyssée d’Hippo, L’Aventure Continue – Bobino, Paris BOBINO, 5 janvier 2024, PARIS.

L’Odyssée d’Hippo, L’Aventure Continue – Bobino, Paris BOBINO. Un spectacle à la date du 2024-01-05 à 16:30 (2023-12-26 au ). Tarif : 20.0 à 37.0 euros.

Blue Line Productions présente (L.2-752091) ce spectacle L’Odyssée d’Hippo, l’aventure continueSpectacle musical tout public à partir de 4 ansHippocampe Fou a réuni ses trois passions, la musique, le spectacle vivant et le cinéma, pour nous emporter dans un voyage visuel et sonore, un tour du monde initiatique, introspectif et onirique. On dit de ce rappeur aquatique qu’il est un doux rêveur. Ce spectacle musical immersif, il l’a imaginé avec le compositeur Lucas Dorier, lui aussi animé par cette envie de surprendre, de créer des mélanges inédits et de bâtir des ponts entre les arts. Ils nous invitent dans leur univers où l’on croisera avec plaisir certains des personnages qui ont peuplé notre imaginaire d’enfant. Sur scène, Hippocampe Fou navigue entre rap et chanson, entre émotion et humour, dans des décors envoûtants. Une épopée qui fera grandir les plus jeunes et rajeunir les plus grands.A savoir : Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans. Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties. L’Odyssée d’Hippo, l’Aventure Continue L’Odyssée d’Hippo, l’Aventure Continue

BOBINO PARIS 14-20, RUE DE LA GAÎTÉ Paris

