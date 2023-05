Maestrissimo – Bobino, Paris BOBINO, 19 octobre 2023, PARIS.

Encore un Tour (2-1062844) présente ce spectacle. MAESTRISSIMOAprès 12 ans de tournée mondiale dans les villes comme Madrid, Barcelone, Milan, Tokyo, etc., le quatuor revient sur scène et cette fois-ci sur la scène de Bobino à Paris !Avec le spectacle Maestrissimo, le quatuor continue d’oser le mélange des genres et réinvente la façon de concevoir la musique classique en la fusionnant avec d’autres styles musicaux. À travers la musique de quatre grands musiciens, le spectacle passe en revue certains moments de fusion de musique classique avec d’autres styles de musique, créant une variété de concerts amusante et surprenante. Toujours dans un esprit déjanté, ce spectacle familial ravira les fans de musique classique, rock, ou encore de musique pop. Un spectacle hilarant pour tout public interprété avec brio par un quatuor inégalable. Equipe artistiqueInterprètes : Eduardo Ortega (violon), Jorge Fournadjiev (violoncelle), Isaac M. Pulet (violon), Jorge Guillén (violon)Conception, création et direction : YllanaDirection artistique : David Ottone et Juan RamosÉquipe Yllana : Marcos Ottone, Juan Ramos, Joe O’Curneen, Fidel Fernández, David Ottone Durée : 1h20Informations pratiques : Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans.Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties. Maestrissimo – Spectacle Musical Maestrissimo – Spectacle Musical

BOBINO PARIS 14-20, RUE DE LA GAÎTÉ Paris

