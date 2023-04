Festival d’Humour de Paris 2023 BOBINO PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Festival d’Humour de Paris 2023 BOBINO, 8 juin 2023, PARIS. Festival d’Humour de Paris 2023 BOBINO. Un spectacle à la date du 2023-06-08 à 21:00 (2023-06-07 au ). Tarif : 15.0 à 49.0 euros. Broadway Mad, Simon Kalfon et Sud Concerts présentent ce spectacle. Le Festival d’Humour de Paris (FUP 2023) vous présente sa 8ème édition.Du 07 au 11 juin 2023 en exclusivité à Bobino.Une programmation éclectique où tous les styles d’humour seront représentés : Paris devient la capitale de l’humour ! 7 juin 2023 – 21h : La Bajon8 juin 2023 – 21h : Booder : en famille !9 juin 2023 – 21h et 10 juin 2023 – 19h : Stand-up : le plus grand des comedy club !10 juin 2023 – 21h : La soirée des Nouveaux Talents11 juin 2023 – 17h : Stand-up/Startup avec Karim DuvalInformations pratiques :Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans.Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.Réservation PMR: 01 43 27 24 24 Festival d’Humour de Paris 2023 Festival d’Humour de Paris 2023 Votre billet est ici BOBINO PARIS 14-20, RUE DE LA GAÎTÉ Paris 15.0

