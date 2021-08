Marché de créateur.ice.s Bleu Simone, 11 septembre 2021 11:00, Paris.

11 et 12 septembre Sur place Gratuit https://www.facebook.com/boutique.bleusimone

Un grand marché de créateur.ice.s, une quarantaine d’artisan.e.s parisien.ne.s, du beau, du fait-main, du local et mille et unes surprises épatantes vous attendent !

La team Bleu Simone t’offre une parenthèse suspendue d’art et d’artisanat le week-end du 11 et 12 septembre à Paris !

Un grand marché de créateur.ice.s, une quarantaine d’artisan.e.s parisien.ne.s, du beau, du fait-main, du local et mille et unes surprises épatantes vous attendent !

Tattoo flash, dégustation, maroquinerie, bijoux, illustration, déco… il y en aura pour tous les goûts, toute la famille et toutes les bourses.

Tu l’as compris, c’est LE rendez-vous à ne pas louper, pour une rentrée heureuse et stylée !

• Quand ? Le samedi 11 et dimanche 12 septembre de 11h à 19h

• Où ? À l’espace Voltaire, au 81 bd Voltaire, Paris 11e (juste à côté de la @boutique.bleusimone )

• Comment y aller ? Métro Saint-Ambroise (ligne 9), métro Voltaire (ligne 9), métro Richard Lenoir (ligne 5)

• Quoi ? Bijoux, accessoires, vêtements, déco, illustration, maroquinerie, zéro déchet, enfant, épicerie fine, tatouage

Bleu Simone 81 boulevard voltaire 75011 Paris Paris

samedi 11 septembre – 11h00 à 19h00

dimanche 12 septembre – 11h00 à 19h00