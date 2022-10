Une soirée Halloween au BKNK avec des influenceurs BKNK, 21 octobre 2022 19:00, Paris.

Vendredi 21 octobre, 19h00 Sur place 5€ https://www.betapublisher.com/product-page/ticket-pour-la-soir%C3%A9e-halloween-2022

La maison d’édition Beta Publisher, propose une soirée HALLOWEEN autour des contes et légendes horrifiques racontés à la bougie, le 21 octobre à 19h.

La maison d’édition Beta Publisher qui a ouvert récemment son café littéraire, le BKNK, dans le 9ème arrondissement de Paris, propose une soirée effrayante spéciale HALLOWEEN autour des contes et légendes horrifiques racontés à la bougie, le 21 octobre à 19h avec la présence exceptionnelle de l’influenceur internet spécialisé dans les histoires paranormales Sylartichot et de Mathias animateur du podcast du Bureau des Mystères.

La maison d’édition nouvelle génération, Beta Publisher, et son café littéraire le BKNK, organise une soirée exceptionnellement effrayante pour les passionnés de littératures horrifiques et d’évènements paranormaux. Des contes effrayants racontés à la bougie dans un décor d’exception, des influenceurs spécialistes de sujets paranormaux, le tout avec une restauration sur place par une équipe à votre service déguisée à l’occasion pour vous faire peur.

Les influenceurs de la soirée

• Sylartichot : Auteur et également Youtubeur depuis 10 ans. Cela fait désormais plusieurs années qu’il chronique des histoires vraies autour d’affaires extraordinaires, paranormales, surnaturelles, en s’intéressant à l’authenticité des faits relatés au regard du contexte et de la réalité historique et sociétale, pour offrir plusieurs grilles de compréhension tout en narrant à chaque fois un récit extraordinaire, au travers de vidéos extrêmement bien menées. À l’heure actuelle, l’influenceur cumule plus de 260 000 abonnés sur sa chaîne youtube. Il est l’auteur du livre France obscure, un roman enquête sur les affaires étranges. (Youtube :

/ Twitter : https://twitter.com/Sylartichot/ Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064881212731)

• Mathias du Bureau des mystères : Fantômes, apparitions, ovnis, énigmes et monstres en tout genre : Mathias et Charles décortiquent les histoires étranges d’hier et d’aujourd’hui. L’un des podcasts les plus reconnus sur internet sur le monde des affaires paranormales. (Lien du podcast : https://podcast.ausha.co/le-bureau-des-mysteres)

Le BKNK, un café littéraire décoré pour l’occasion

Cette soirée effrayante se déroulera au sein du BKNK, un café littéraire fondé par la maison d’édition Beta Publisher qui y partage ses locaux, dans le 9ème arrondissement de Paris (11 rue Blanche 75009). Un où les lecteurs/visiteurs pourront savourer d’excellentes pâtisseries ainsi que des planches de charcuteries/fromages. Le tout dans un cadre convivial permettant de lire un livre dans un confort inégalé. Un décor exceptionnel et sombre sera de mise pour cet évènement effrayant, mais tout de même amical et littéraire.

Informations utiles

Date : 21 octobre 2022, de 19h à 21h.

Lieu : BKNK, 11 rue blanche 75009 PARIS.

Prix : 5€/personne

Modalité : à votre arrivée, l’établissement vous propose une boisson au choix ainsi que des planches à partager.

Réservation : https://www.betapublisher.com/product-page/ticket-pour-la-soir%C3%A9e-halloween-2022 (nombre de places limité)

Site du BKNK : https://www.bknkparis.com/

Site de la maison d’édition Beta publisher : https://www.betapublisher.com/

