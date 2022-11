Soirée Wine and Books organisée par Beta Publisher BKNK Paris Catégories d’évènement: 75009

Paris

Soirée Wine and Books organisée par Beta Publisher BKNK, 25 novembre 2022 19:00, Paris. Vendredi 25 novembre, 19h00 Sur place Gratuit sur inscription

Ce vendredi 25 novembre, la maison d’édition nouvelle génération, Beta Publisher, organiser un évènement insolite, le Wine And Books, au sein de son café littéraire, le BKNK. Ce vendredi 25 novembre, la maison d’édition nouvelle génération, Beta Publisher, organiser un évènement insolite, le Wine And Books, au sein de son café littéraire, le BKNK. Découvrir des livres parus ou à paraître (en avant-première) ? Le tout autour d’un verre de vin et des planches de charcuteries ? C’est ce que propose la maison d’édition Beta Publisher fondée par Camille de Decker en 2016. Un évènement original permettant de discuter de littérature et aussi de rencontrer certains auteurs de la maison d’édition. Détails de l’évènement :

-Entrée gratuite (places limitées) + 5% de réduction sur les livres à cette occasion

-Vendredi 25 novembre 2022 – 19h à 21h

-Book Nook (BKNK) – 11 rue blanche 75009 Paris

–Lien d’inscription : https://www.betapublisher.com/wine-and-books Site de la maison d’édition : https://www.betapublisher.com/

BKNK 11 rue blanche 75009 Paris

