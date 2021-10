Paris BKNK 75009, Paris Ouverture du coffee shop littéraire BKNK créé par la maison d’édition Beta Publisher BKNK Paris Catégories d’évènement: 75009

Ouverture du coffee shop littéraire BKNK créé par la maison d’édition Beta Publisher BKNK, 23 novembre 2021 19:30, Paris. Mardi 23 novembre, 19h30 Sur place https://www.bknkparis.com/ La maison d’édition parisienne nouvelle génération crée par Camille de Decker, Beta Publisher, ouvre les portes de son coffee shop littéraire à Paris 9ème, le BKNK. La maison d’édition parisienne nouvelle génération crée par Camille de Decker, Beta Publisher, ouvre les portes de son coffee shop littéraire à Paris 9ème, le BKNK.

Un lieu convivial et original regroupant un coffee shop, mais aussi les locaux de cette maison d’édition parisienne. Après tout, quoi de mieux qu’un bon café et une petite pâtisserie autour d’un excellent livre ? Le menu d’Hiver est déjà disponible sur le site internet : https://www.bknkparis.com/menu Une inauguration presse est aussi prévu le 19 novembre 2021 à 18h. Rendez-vous au BKNK Paris à cette adresse :

11 rue Blanche. Paris, 75009 La maison d’édition Beta Publisher : https://www.betapublisher.com/

Le coffee shop BKNK : https://www.bknkparis.com/

Facebook: https://www.facebook.com/BetaPublisher/

Instagram: https://www.instagram.com/betapublisher/ BKNK 11 rue blanche 75009 Paris Quartier Saint-Georges 75009 mardi 23 novembre – 19h30 à 23h00

