A l’occasion de la sortie du tome 2 de la série “Le destin du Magister”, Eva Orberlune sera en dédicace le 25 février 2023 au Bknk, café littéraire à Paris 9e accompagné de Valérie Clermon. A l’occasion de la sortie du tome 2 de la série “Le destin du Magister”, Eva Orberlune sera en dédicace le 25 février 2023 au Bknk, café littéraire à Paris 9e (11 rue blanche). Cette séance dédicace accueillera aussi une deuxième auteure, Valérie Clermon, pour dédicacer son prochain roman en avant-première “Le meurtre de Richard McMalone. Lien d’inscription à la séance de dédicace : https://forms.gle/EV26verqQiuxSfoT7 BKNK 11 rue blanche 75009 Paris Quartier Saint-Georges 75009 samedi 25 février – 15h30 à 18h00

