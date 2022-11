Exposition Complétement Foot – Bercy Village BERCY VILLAGE Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition Complétement Foot – Bercy Village
BERCY VILLAGE, 22 septembre 2022 07:00, Paris
22 septembre 2022 – 15 janvier 2023
Sur place
Gratuit – entrée libre

À travers 32 illustrations, Greg l’illustrateur revisite, avec un style vintage et moderne à la fois, l’histoire du football et des légendes. Rendez-vous à Bercy Village pour un grand moment de sport. « COMPLÈTEMENT FOOT » : UNE EXPOSITION HOMMAGE AUX GRANDES FIGURES DU FOOTBALL Du 22 septembre 2022 au 15 janvier 2023, Bercy Village expose le travail de Greg Illustrateur, de son vrai nom Greg Podevin, celui dont le trait « néo vintage » fait voyager dans l’histoire du sport et de ses légendes. De Maradona à Mbappé, en passant par Zidane et Henry, cette rétrospective

« Complètement foot », composée de 32 œuvres de l’artiste, sera exposée dans les passages de Bercy Village pour célébrer les grandes figures internationales du football, des années 70 à nos jours. Couleurs vives, perspectives et détails graphiques se côtoient dans les illustrations exposées traduisant avec précision les expressions et gestes sportifs des plus grands noms du football qui ont marqué les esprits et l’histoire de ce sport. BERCY VILLAGE Cour Saint Emilion 75012 Paris 75012 Paris Paris jeudi 22 septembre – 07h00 à 23h00

