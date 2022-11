BERCY VILLAGE OFFRE UN NOËL MAGIQUE BERCY VILLAGE, 26 novembre 2022 13:00, Paris.

26 novembre – 17 décembre Sur place Entrée libre https://www.bercyvillage.com/

BERCY VILLAGE OFFRE UN NOËL MAGIQUE

Pour célébrer Noël dans une atmosphère festive et féerique, Bercy Village fait le plein de spectacles. À partir du samedi 26 novembre, fées, rennes, lutins… et même le Père Noël en personne, se baladeront tous les week-ends dans la Cour Saint-Emilion jusqu’au 18 décembre. L’occasion de profiter de ces animations en famille au milieu des allées décorées de montgolfières illuminées.

S’ÉMERVEILLER DEVANT DE NOMBREUSES ANIMATIONS JOYEUSES ET FAMILIALES

Fidèle à ses traditions, Bercy Village compte ponctuer les fêtes de fin d’année avec de multiples animations spécialement conçues pour toute la famille autour du thème de Noël. À partir du 26 novembre, les visiteurs pourront ainsi admirer :

o Le passage de deux adorables rennes qui apporteront douceur et chaleur à tous les férus d’instants magiques ;

o Une quête extraordinaire à la recherche du Père Noël où se mêlent un lutin, un épicéa, un renne et un caribou tout doux ;

o Le spectacle magique de Blanche, Cristal et Céleste, trois fées d’hiver à la fois élégantes, pimpantes et charmantes.

INFORMATIONS PRATIQUES :

RENNES RIGOLOS

– Samedi 26 et dimanche 27 novembre

– 4 passages de 15 minutes entre 13h et 18h

OUKILE – Melba & Compagnie

– Samedi 3 et dimanche 4 décembre

– 3 passages de 30 minutes entre 14h et 18h

LES FÉES D’HIVER – Melba & Compagnie

– Samedi 10 et dimanche 11 décembre

– 3 passages de 30 minutes entre 14h et 18h

VIVRE LA MAGIE DE NOËL AU RYTHME DES CRISTIANOV

Le calendrier des spectacles continue le week-end du 17 et 18 novembre avec un moment musical et convivial. La fanfare des Cristianov, ces musiciens en costumes lumineux, fera virevolter le public au rythme des chansons d’hiver dans une ambiance musicale garantie.

INFORMATIONS PRATIQUES :

– Samedi 17 et dimanche 18 décembre

– 4 passages de 30 minutes entre 13h et 18h

PARTIR À LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL ET DE SON LUTIN

C’est officiel, le Père Noël accompagné de son lutin arrive directement de Laponie pour se glisser dans la cheminée de Bercy Village. Le week-end du 17 et 18 novembre, petits et grands pourront partager un moment privilégié avec l’homme à la grande barbe blanche et lui remettre personnellement leurs lettres.

INFORMATIONS PRATIQUES :

– Samedi 17 et dimanche 18 décembre

– Déambulation entre 14h et 18h

BERCY VILLAGE Cour Saint Emilion 75012 Paris 75012 Paris Paris

samedi 26 novembre – 13h00 à 18h00

dimanche 27 novembre – 13h00 à 18h00

samedi 3 décembre – 13h00 à 18h00

dimanche 4 décembre – 13h00 à 18h00

samedi 10 décembre – 13h00 à 18h00

dimanche 11 décembre – 13h00 à 18h00

samedi 17 décembre – 13h00 à 18h00