BERCY VILLAGE ORGANISE UN JEU DE PISTE GRANDEUR NATURE BERCY VILLAGE, 22 avril 2023 14:00, Paris.

Bercy Village lance une activité familiale nommée « Enquête au pays des secrets ». Une expérience de jeu ludique et immersive pour toute la famille à découvrir du 22 au 29 avril. 22 – 29 avril 1

Avec l’arrivée des beaux jours, Bercy Village lance une activité familiale nommée « Enquête au pays des secrets ». Plongés dans l’univers d’Alice Aux Pays des Merveilles, les plus fins enquêteurs sont invités à retrouver le voleur de l’horloge magique. Une expérience de jeu ludique et immersive pour toute la famille à découvrir du 22 au 29 avril.

UNE DOSE DE MYSTÈRE S’INSTALLE À BERCY VILLAGE

Pour les vacances de Printemps, Bercy Village a conçu un jeu de piste XXL à destination des petits et grands et se transforme, pour l’occasion, en un véritable parcours haut en couleurs. Du 22 au 29 avril, les participants de cette enquête extraordinaire devront se servir de leurs qualités d’observation et leur esprit d’équipe pour venir en aide à Dodo, un oiseau un peu loufoque et seul habitant du pays enchanté des secrets qui n’a pas été plongé dans un profond sommeil. L’objectif ? Rechercher les indices cachés en plein cœur des allées de Bercy Village qui leur permettront d’avancer dans leur quête, retrouver celui qui a volé l’horloge magique et sauver les habitants.

Pour mener l’investigation, parents et enfants devront scanner un QR code à l’espace d’accueil situé Cour Saint-Emilion et se faufiler à travers les décors grandeur nature sur le thème d’Alice Aux Pays des Merveilles. Une fois le parcours immersif réalisé et le bandit démasqué, ils se verront récompensés par un lot de 3 papertoys pour prolonger le plaisir. Ils pourront également tenter de gagner de nombreux lots : des places de cinéma UGC, des entrées pour la salle d’escalade le Triangle et des cadeaux Bercy Village.

Pour aller encore plus loin, Bercy Village se mobilise. Chaque place de cinéma gagnée durant l’opération se transformera en une place offerte à un enfant par le biais du Secours Populaire.

Avec cette nouvelle aventure éphémère, Bercy Village – qui compte déjà Le Triangle, Le 3BIS et Sciences Expériences – enrichit son offre de loisirs et entend ajouter une touche de fun et de mystère à ses allées.

Informations pratiques :

Tous les jours du samedi 22 au samedi 29 avril de 14h à 18h

Départ du jeu : Cour Saint-Emilion devant la FNAC

Jeu réservé aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte. Les groupes constitués de plus de 5 enfants ne sont pas acceptés.

Jeu accessible uniquement via un smartphone.

Dans la limite des places disponibles.

BERCY VILLAGE Cour Saint Emilion 75012 Paris Paris Paris 75012