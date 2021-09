Orléans Quai du Roi Loiret, Orléans Paris Bénarès Quai du Roi Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Paris Bénarès Quai du Roi, 24 septembre 2021, Orléans. Paris Bénarès

du vendredi 24 septembre au samedi 25 septembre à Quai du Roi

Cet oiseau de plus de 5 mètres de haut, déployé sur presque 7 mètres d’envergure, prend son envol au son d’une musique envoûtante. Il se nourrit de fleurs et d’arbustes rencontrés sur son parcours, plonge la tête dans les fenêtres restées ouvertes à l’étage… Il se faufile dans les rues de notre quotidien à la recherche d’un territoire pour son peuple. Venez à sa rencontre, entre poésie et humour, et laissez vous guider ! Déambulation dans le cadre du festival de Loire Quai du Roi Quai du Roi Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T15:30:00;2021-09-25T19:15:00 2021-09-25T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Quai du Roi Adresse Quai du Roi Ville Orléans lieuville Quai du Roi Orléans