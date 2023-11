Bande de Créateurs – Pop-Up de Noël – 9 & 10 Décembre Bastille Design Center Paris, 9 décembre 2023T 10:00, Paris.

Bande de Créateurs est de retour le Samedi 9 & Dimanche 10 Décembre au Bastille Design Center pour une édition spéciale Noël !

Pas besoin de chercher ailleurs, on a sélectionné pour vous les meilleurs cadeaux pour toute la famille. Quoi de mieux que de remplir la hotte du père Noël de cadeaux 100% créateurs !

Bande de Créateurs c’est le pop-up cool et engagé

Mode, bijoux, maroquinerie, céramique, décoration, illustrations, produits zéro déchets, food, beauté & bien-être, kids, jeux…

Venez découvrir 80 créateurs et artisans portés par de belles valeurs : fabrication artisanale, objets uniques et savoir-faire. Des créations en petites séries, des pièces originales, de la production française et durable, des produits naturels et locaux.

Un mélange joyeux et créatif qui vous attend dans un lieu hors du temps pour un moment de shopping et de bonne humeur !

Ambiance musicale , espace restauration , cocktails et ateliers DIY tout au long du week-end !

Bastille Design Center 74 boulevard richard lenoir Quartier Saint-Ambroise Paris 75011