Paris Basketball – Saint-Quentin à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris, dimanche 11 février 2024.

Le dimanche 11 février 2024

de 18h00 à 23h00

.Tout public. payant

Le 11 février prochain, dans le cadre du championnat de France de basket, le Paris Basket accueille Saint-Quentin. Un match particulier qui se jouera dans la toute nouvelle salle de l’Adidas Arena.

Pour le compte de la 23e journée de Betclic Elite (la 1ère division du championnat de France de basket), le Paris Basketball reçoit Saint-Quentin. Cette rencontre sera l’occasion, pour le club, d’inaugurer sa toute nouvelle salle : l’Adidas Arena.

Au programme de cette soirée pas comme les autres : une cérémonie d’ouverture avec la présence de nombreux danseurs, mais aussi de nombreuses autres animations pendant le match.

Enfin, après le coup de sifflet final, un artiste parisien viendra se produire sur le parquet pour terminer la soirée en beauté.

L’ouverture des portes est prévue à 18h30 et le coup d’envoi du match à 19h.

L’Adidas Arena, un lieu de fête

Construite dans le

cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’Adidas Arena

promeut les valeurs d’inclusivité, de création, d’hybridation. Ce lieu sera

vecteur de transformation de tout un quartier et portera haut les couleurs de

l’art de vivre urbain.

L’enceinte, moderne et ultra-connectée aura une capacité de 8000 places. Pour chaque match à domicile, un show XXL en mode NBA est à prévoir. Aussi, les spectateurs pourront assister à des animations musicales ainsi qu’à des représentations de danses de troupes du monde entier. Enfin, pour le plus grand bonheur des VIP, il y aura des loges courtside et des loges expérience.

Adidas Arena 58 boulevard Ney 75018 Paris

Contact : https://parisbasketball.com/ https://www.adidasarena.com/programmation/paris-basketball-vs-st-quentin–371

Paris Basketball Paris Basketball