En ce moment on ne peut pas danser, mais ça n’empêche pas de se retrouver autour de la musique que nous aimons et que nous avons envie de faire vivre pour la retrouver plus tard en bal ! C’est donc avec plaisir qu’on organise ce concert + boeuf qui, on l’espère, sera une formule qui vous plaira ! *****PROGRAMMATION*****Retrouvons nous dès 19h pour manger ensemble et boire un verre, se souhaiter la bonne année, etc… **CONCERT**Les Conteuses de PasDe la Bretagne à l’Auvergne et de la Normandie au Poitou, les Conteuses de Pas se laissent guider par leurs envies de danses. Qu’il s’agisse de danses bien ancrées dans les bals folk ou de pas moins usités, les arrangements sont résolument personnels, tissés de brins de rock’n’roll autant que d’influences indiennes ou africaines.Leur spectacle “Chants de passage” invite à une réflexion autour des musique traditionnelles. Pourquoi et comment ces musiques sont-elles arrivées jusqu’à nous sans se perdre ? Comment sont-elles pratiquées aujourd’hui ? Comment résonnent-elles ? FB : [https://www.facebook.com/lesconteusesdepas](https://www.facebook.com/lesconteusesdepas/?__cft__%5B0%5D=AZWv1rgx6f60uW1Vfj1eCF1yk-ay-DEyUPRibpLYCmfN_BiDSzX63W18krRj1rF7gvaEGasGoKZYnhp-BhODkrw_L3cgUAbCNY82II8DaZbgl_8lSFV6BXYuAOOw4BAlzUk&__tn__=q)Site web : [http://www.lesconteusesdepas.fr/](http://www.lesconteusesdepas.fr/?fbclid=IwAR0haVmsLPUsSgf3Li2t2o8KnfMjycNWhQqPWY1vRVZntx-2mBvqIpieT3M)Vidéo : [https://youtu.be/YtYNzZBcuyU](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYtYNzZBcuyU%3Ffbclid%3DIwAR2pyP8zFG2f0auPUmIfSCSM3txcEfUTOlquP64uVAXlo-VZ34C0BJ2zkd8&h=AT3cIMJ75oFk4-c4dBTQbp_6t2zhVvtThTY6hmNqf5oiXX2mZVFG4tgB3n3EnI9xHXdaK6sA7zkFc6wSFdBOZt3M0HqLh_eq7d3aiq7DUQfwhZPHL3XLGwx6ZuxFRR-dG5ppEaM&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0Yfm1vTfiR2vssz3ViSA-warOOMKL38jkB0t6Frc1WF4kOAqyUIDFGrYee4F5r52KA7LHMtdUDFwbb–zfK2wydKoBzs80hdMA835kFN3muGR5si5bpgDmVhdHMO1hmv7iLaY1Heahf8oqdbYwuysu) **BOEUF**La soirée se prolongera avec un boeuf, musicien ramenez vos instruments ! *****HORAIRES*****19h00 : ouverture de l’entrée20h30 – 22h : Concert22h – 23h30 : Boeuf *****TARIFS*****Entrée 8€ (Rémunération des musiciens)Adhésion Paris Bal Folk : 2€ (obligatoire à la première venue de la saison) Restauration et consommations sur place encouragés !Le bar sera tenu par l’équipe de la péniche Anako, on compte sur vous pour faire vivre le lieu non subventionné. C’est la condition de son existence !(boissons de 1,50€ à 7€ , snacks et plats de 4 à 10€) **Billetterie :**https://www.helloasso.com/associations/paris-bal-folk/evenements/paris-bal-folk-concert-boeuf-les-conteuses-de-pas *****LIEU*****La péniche Anako nous accueille sur son pont et dans sa cale jauge des entrées à 90 personnes, réservation obligatoire. *****CONSIGNES*****Les affaires déposées dans la salle de danse ne sont pas surveillées, l’établissement et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. *****COVID*****Le concert se déroulera avec les contraintes légales en vigueur à cette date. à Mardi ! *source : événement [Paris Bal Folk – Concert et Boeuf – Les Conteuses de Pas](https://agendatrad.org/e/35243) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

