Paris Bal Folk – Bal – Pollen + Z’Bal Péniche Anako,Paris (75), 22 mars 2022, .

Paris Bal Folk – Bal – Pollen + Z’Bal

Péniche Anako, Paris (75), le mardi 22 mars à 19:00

C’est donc avec une grande joie qu’on se re-re-re-lance dans l’organisation de bals et c’est la péniche Anako qui nous accueillera cette saison ! Billetterie : *****PROGRAMMATION*****- Pollen est né de la rencontre deux butineurs habitués à sévir dans la ruche du bal folk parisien!D’un côté Antoine Leclercq, un pilier des sessions traditionnelles irlandaises (A fig for a kiss, Bouncing Feet), grand habitué des scènes de bals folk (Trio LAm, BLAM!, Dark Lords of the Folk…), ou à ses heures banjoiste explorateur du son musette des origines (Les Papillons de Nuit).De l’autre, Sylvie Frechou, une accordéonniste qui aime flâner ici et là entre bal, chanson française et improvisation (Pli sur Pli, Duo Astragale).Tous les deux, ils sont allés dénicher des mélodies de derrière les fagots, fleurs de terroir butinées ici ou là, ou compositions découvertes au détour d’un chemin. Puis les ont délicatement arrangées, avec la fantaisie qui les caractérise, en faisant pour une fois part égale à la guitare comme à l’accordéon, qui s’échangent à tour de rôle mélodies et accompagnements.Pour donner au final un joli miel du terroir urbain, au service de la danse, alliant énergie et douceur et osant le mélange des genres!Du Son : [https://soundcloud.com/duopollen/cinquat-serge-liorzou…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fduopollen%2Fcinquat-serge-liorzou%3Futm_source%3Dclipboard%26utm_medium%3Dtext%26utm_campaign%3Dsocial_sharing%26fbclid%3DIwAR2VUjRoWOriTcikvGc1ve0cCTdABUt3gjvLww-NbTTS_WDBxui8MgvTUYo&h=AT1HVLr5ftVag-MVvU2H0Gf3-HYssE3VH4C9HpYeYq-dRBQScC8kJVgDpR7x99ksxJJ9UQTjtfuoYljuv8bew-xNKSupBd9XSQ9GwyH1yg-ZDMrKDCRsmPC2YBTNXCNxFQ&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0iNh2V_XeyDgDLNW8OpdMMHh74Aq7yI163q7owENOHXd78PFO7iV4ecUVphUGWYqZtBoE92VZs_k9bQPv7sZMNt8rA-Kd5weVmXR1YqCoYGGqu4-LuMc3cUprgBZdF2etfa8NW-VuhQ8-hAzLsO8FR)FB : [https://www.facebook.com/DuoPollen](https://www.facebook.com/DuoPollen/?__cft__%5B0%5D=AZWJQcUb4VGDU4Ym6JBzVRfEVWnglr5krd8iQtDupvAhCOWKfNcmg_i3fVys7cdMvvFJHdfFmBjEHJANdq2kC0RuC2LvZ3k1NFPSXoSmJmhP5aOJQfTjI5CvVJlY_7uZL6k&__tn__=q)Z’Bal (Sylvie Frechou Solo)C’est un z’accordéon, un point c’est tout. Qui tricote des mélodies sorties du sac à malice des promenades et des rencontres. Le tout se danse, bien sûr, ça souffle l’énergie dans les pattes, mais il faudra tendre l’oreille aussi! FB : [https://www.facebook.com/SYLVIE.ZBAL](https://www.facebook.com/SYLVIE.ZBAL/?__cft__%5B0%5D=AZWJQcUb4VGDU4Ym6JBzVRfEVWnglr5krd8iQtDupvAhCOWKfNcmg_i3fVys7cdMvvFJHdfFmBjEHJANdq2kC0RuC2LvZ3k1NFPSXoSmJmhP5aOJQfTjI5CvVJlY_7uZL6k&__tn__=q)du son : [https://soundcloud.com/sylvie-frechou/mais-si…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fsylvie-frechou%2Fmais-si%3Futm_source%3Dclipboard%26utm_medium%3Dtext%26utm_campaign%3Dsocial_sharing%26fbclid%3DIwAR3fdYqZoUOlAnKxZNVfVaczUxqWIZpWS1gLPEGOwkViTB3jaOlBvKiGee4&h=AT2fzx5aj1FkbqTPXCtIoadXZJJgfql1NtYEwsTpGYwkxY4RWZ8wvmhX_2yJA-tblvCy2iBm5U9ry52C1eeJMO8sqqe05WwaiafCP_Gy8hu03yVZ53xIZVMtOO_IfQ1SDw&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0iNh2V_XeyDgDLNW8OpdMMHh74Aq7yI163q7owENOHXd78PFO7iV4ecUVphUGWYqZtBoE92VZs_k9bQPv7sZMNt8rA-Kd5weVmXR1YqCoYGGqu4-LuMc3cUprgBZdF2etfa8NW-VuhQ8-hAzLsO8FR) *****HORAIRES*****19h00 : ouverture de l’entrée19h30 – 20h15 : initiation20h30 – 23h30 : Bal *****TARIFS*****Entrée 8€Adhésion Paris Bal Folk : 2€ (obligatoire à la première venue de la saison) Restauration et consommations sur place encouragées !Le bar sera tenu par l’équipe de la péniche Anako, on compte sur vous pour faire vivre le lieu non subventionné. C’est la condition de son existence !(boissons de 1,50€ à 7€ , snacks et plats de 4 à 10€) *****LIEU*****La péniche Anako nous accueille sur son pont et dans sa cale jauge des entrées à 85 personnes, réservation obligatoire. *****CONSIGNES*****Les affaires déposées dans la salle de danse ne sont pas surveillées, l’établissement et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. *****COVID*****Le bal se déroulera avec les contraintes légales en vigueur à cette date. à Mardi ! *source : événement [Paris Bal Folk – Bal – Pollen + Z’Bal](https://www.agendatrad.org/e/35932) publié sur [AgendaTrad](https://www.agendatrad.org/)*

à partir de 8€

avec Pollen et Z’Bal

Péniche Anako,Paris (75) 34, Quai de la Loire Péniche Anako, 75019 Paris, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T19:00:00 2022-03-22T23:30:00