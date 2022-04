Paris Bal Folk – BAL – Parasol + Duo Thézé Péniche Anako,Paris (75), 12 avril 2022, .

Paris Bal Folk – BAL – Parasol + Duo Thézé

Péniche Anako, Paris (75), le mardi 12 avril à 19:00

C’est avec une grande joie qu’on se re-re-re-lance dans l’organisation de bals et c’est la péniche Anako qui nous accueillera cette saison ! Réservation : ***PROGRAMMATION***- ParasolLes musiques de Parasol passent véritablement par le corps. La danse et le mouvement sont immédiatement éveillés par leur bal folk délibérément actuel. Les compositions et créations originales (musiques et danses) de Gérard Godon, entre romantisme et swing, entre sensualité et groove, au son d’un accordéon expressif, s’enrichissent des arrangements subtils, précis et lumineux d’Eric Thézé. Avec une inventivité permanente et une parfaite communion avec les danseurs, ces deux-là nous entraînent dans un Bal folk des temps modernes, festif et coloré…SITE : [https://www.parasol-godon.fr/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.parasol-godon.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2K_VCNLrkyzXeJhmp-84xqILtj_smaxatC60TaozuXcRF6BgsqMpohYWs&h=AT1GV1G8fmyU83Wzo7ktuRmc835HwVfsxBGRj9VwGcW5l-oFRrWXzTfNrJSRH7KgZ3Gt0Pw5pBGvMFKz8uRke-Oxq6rkynzoy73CVrmBm_5iKWPQZDBmTnR1wFEHRH3K7A&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0CLgUy4d4yDRV9HNkxN4o7Pa122gkBr7s57OgQ7lbA8f47BGQFluGZdAO9d1SM8Al42F5w58y9D23FYfK3E3fHw5qJ0sExvzgC9nor0omAK3IpKlQOQUJE7Xvx4M2v_-yBgPySBM_58L9NZMo4sfLW)VIDEO : [https://youtu.be/ppCeemu7nHs](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FppCeemu7nHs%3Ffbclid%3DIwAR24XiAfVx_aRgoepuq7EK-I9oFleJhjBgjEmOGGqnptEDcf56FTfVQSr1w&h=AT3v5Qia_HyzTR8KQ9p-4gZ5lVcx5bWVug719ieA9NqEdGmadDAs9SWHFqBW_eTnbulXTpg-Lerl3MWH_2TkC9rWidse-R5qwdydVrbxVwA-wxshVAejhZBGklg_dtyRPQ&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0CLgUy4d4yDRV9HNkxN4o7Pa122gkBr7s57OgQ7lbA8f47BGQFluGZdAO9d1SM8Al42F5w58y9D23FYfK3E3fHw5qJ0sExvzgC9nor0omAK3IpKlQOQUJE7Xvx4M2v_-yBgPySBM_58L9NZMo4sfLW)- Duo ThézéAvec un répertoire de compositions originales, le DUO THÉZÉ joue depuis une dizaine d’années sur les différentes scènes européennes, piano, bandonéon et clarinettes, pour les danseurs. Les bals du DUO THÉZÉ alternent entre danses collectives du bal folk et danses de couple, notamment des danses asymétriques : valses et mazurkas à 5, 8, 11 temps…FB : [https://www.facebook.com/duotheze](https://www.facebook.com/duotheze/?__cft__%5B0%5D=AZUz-vYirTeB1aKGxqhyHYYfaakaQZMJb7qG2YNNp-KvGmlUQL05H4H0p36ZcRMoMEQSPiCA2X0jMpCLUbX-7jigTgza9uEO-ZOSzX0HuUeBK5kUpkMvitCXkHsd6XKMfvc&__tn__=q)Vidéo : [https://youtu.be/DKCO2Kj2mFY](https://youtu.be/DKCO2Kj2mFY?fbclid=IwAR2K_VCNLrkyzXeJhmp-84xqILtj_smaxatC60TaozuXcRF6BgsqMpohYWs) ***HORAIRES***19h00 : ouverture de l’entrée19h30 – 20h15 : initiation20h30 – 23h30 : Bal ***TARIFS***Entrée 8€Adhésion Paris Bal Folk : 2€ (obligatoire à la première venue de la saison) Restauration et consommations sur place encouragées !Le bar sera tenu par l’équipe de la péniche Anako, on compte sur vous pour faire vivre le lieu non subventionné. C’est la condition de son existence !(boissons de 1,50€ à 7€ , snacks et plats de 4 à 10€) ***LIEU***La péniche Anako nous accueille sur son pont et dans sa cale jauge des entrées à 85 personnes, réservation obligatoire. ***CONSIGNES***Les affaires déposées dans la salle de danse ne sont pas surveillées, l’établissement et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. ***COVID***Le bal se déroulera avec les contraintes légales en vigueur à cette date. à Mardi ! *source : événement [Paris Bal Folk – BAL – Parasol + Duo Thézé](https://agendatrad.org/e/36137) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

à partir de 8€

avec Duo Thézé et Parasol

Péniche Anako,Paris (75) 34, Quai de la Loire Péniche Anako, 75019 Paris, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T19:00:00 2022-04-12T23:30:00