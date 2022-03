Paris Bal Folk – BAL – Noiranomis + Simon Gielen Solo Péniche Anako,Paris (75), 15 mars 2022, .

Paris Bal Folk – BAL – Noiranomis + Simon Gielen Solo

Péniche Anako, Paris (75), le mardi 15 mars à 19:00

C’est donc avec une grande joie qu’on se re-re-re-lance dans l’organisation de bals et c’est la péniche Anako qui nous accueillera cette saison !Billetterie : ***PROGRAMMATION***NoiranomisUne voix, un accordéon.Une musique à danser pleine de rêves et de jeux, d’énergie et de chaleur, d’implication et d’intensité.Un accordéon, une voix.C’est tout simple et pourtant si riche de possibilités, alors entrez dans la danse et laissez-vous guider.FB : [https://www.facebook.com/noiranomis](https://www.facebook.com/noiranomis/?__cft__%5B0%5D=AZUIvlf4uythh6IfCcrGuzA8_a6dm3z9VAbKNL42FvXQtJbLPD7BSDO59cgJkQZ5nQ6Vm0SNYpPnGjDJA3_IkI6zXc7Lw5fvf-jmgAEmLyT16GSyAv3sGn1MDxIslAJvppg&__tn__=q)Vidéo : [https://www.facebook.com/noiranomis/videos/454888162835305](https://www.facebook.com/noiranomis/videos/454888162835305/?__cft__%5B0%5D=AZUIvlf4uythh6IfCcrGuzA8_a6dm3z9VAbKNL42FvXQtJbLPD7BSDO59cgJkQZ5nQ6Vm0SNYpPnGjDJA3_IkI6zXc7Lw5fvf-jmgAEmLyT16GSyAv3sGn1MDxIslAJvppg&__tn__=q)Simon Gielen SoloFB : [https://www.facebook.com/simongielenzonepro](https://www.facebook.com/simongielenzonepro/?__cft__%5B0%5D=AZUIvlf4uythh6IfCcrGuzA8_a6dm3z9VAbKNL42FvXQtJbLPD7BSDO59cgJkQZ5nQ6Vm0SNYpPnGjDJA3_IkI6zXc7Lw5fvf-jmgAEmLyT16GSyAv3sGn1MDxIslAJvppg&__tn__=q)Vidéo : [https://youtu.be/-0tJFh1zlls](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-0tJFh1zlls%3Ffbclid%3DIwAR0UDS-gT4keVJCB4aPO4n_Fpv90pYgkK-aoEDvhewPur9PBtO0XkqfdEQQ&h=AT1rfYdOHuqvQge0aqmAmx0GK6QhE_8vNVlb7PnQwMdoU1lc-goDLwynaETKSW24xcp0pBm5Xkrv7Sm1FagCSJC4YvBp6tJ_IL5Tu4yLqkowDIvW44J8z4gE-M0PoEjSEA&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1Ps2nETr5_EGc76fX0BNsfwrKH5opPhaF9VULnhkxa_kiE4pXolSiYtrxMAegioOKmWgsyJEJf7HTVQHRaFLhXt5bnK_W46-X9ZbfQ88AJI02ejdeQcbIVNgiSZJ8xyCS9S9RnZO7rlHk5MqfQpE5e) ***HORAIRES***19h00 : ouverture de l’entrée19h30 – 20h15 : initiation20h30 – 21h55 : Noiranomis22h05 – 23h30 : Simon Gielen ***TARIFS***Entrée 8€Adhésion Paris Bal Folk : 2€ (obligatoire à la première venue de la saison) Restauration et consommations sur place encouragées !Le bar sera tenu par l’équipe de la péniche Anako, on compte sur vous pour faire vivre le lieu non subventionné. C’est la condition de son existence !(boissons de 1,50€ à 7€ , snacks et plats de 4 à 10€) ***LIEU***La péniche Anako nous accueille sur son pont et dans sa cale jauge des entrées à 85 personnes, réservation obligatoire. ***CONSIGNES***Les affaires déposées dans la salle de danse ne sont pas surveillées, l’établissement et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. ***COVID***Le bal se déroulera avec les contraintes légales en vigueur à cette date. à Mardi ! *source : événement [Paris Bal Folk – BAL – Noiranomis + Simon Gielen Solo](https://agendatrad.org/e/35856) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

à partir de 8€

avec Noiranomis et Simon Gielen Solo

Péniche Anako,Paris (75) 34, Quai de la Loire Péniche Anako, 75019 Paris, France



