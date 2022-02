Paris Bal Folk – BAL – Le P’tit Bal Confiné + Brulette Wolf Péniche Anako,Paris (75), 22 février 2022, .

Paris Bal Folk – BAL – Le P’tit Bal Confiné + Brulette Wolf

Péniche Anako, Paris (75), le mardi 22 février à 20:30

On a une très bonne nouvelle à vous annoncer, à partir du 16/02 on pourra à nouveau danser !Alors c’est donc avec une grande joie qu’on se re-re-re-lance dans l’organisation de bals et c’est toujours la péniche Anako qui nous accueillera ! Notons que ce bal sera un BALINDROME puisqu’il aura lieu le 22/02/2022 *****PROGRAMMATION*******- Le P’tit bal confiné de Camille** est une folle aventure musicale dans laquelle Camille, Chanteuse passionnée de danses traditionnelles folk, s’est lancée au début du confinement français, en mars 2020.Le défi : écrire, composer, arranger, enregistrer, filmer et poster sur Facebook une chanson à danser par jour. Mazurka, andro, scottish, valses, cercle circassien, tour, fandango, bourrées… jusqu’à réaliser 40 chansons pour 40 danses différentes !Vidéo : [https://youtu.be/gyvPq8VC4-A](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgyvPq8VC4-A%3Ffbclid%3DIwAR3grJLVZC2UVznpSBzysK2W-1P3JjSoQ0kfel_PCQYwiDiLGJQy01vKbnk&h=AT3buE4OYtk1xVrVFh5O8Gm4HGwQLR_cZcEy7V38cmNTyO3ndGhA9mp-843RwWepFhLg1jD8J5Ki_Q0bBYwfOYx4dGMNtulw8WO9sNmobOncY9pK9r-ChX8agVITs17Pg7Xj8Ss&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1r6WXshEG2_-lE-nLat87PKWPHlqZJgwX0EgxiaOG6erfPMGnH8uSrrYwEXHB8fwwYi5ePdpKQtcOE0fm5sYSFChr0Ss-MWOMT0yKT5p54-xBtcvp7tgh8J40xTcCaVonz0rV9g8NAcshin5BT6d4y)**- Brulette Wolf**”Accompagnée de mon fidèle ami depuis 16 ans, je vous propose un bal solo au violon (et un peu de nyckelharpa) à la fois doux et énergique.Je vous raconte mon histoire musicale à travers mes compositions personnelles mêlées aux influences de mon enfance.Prêt à embarquer dans ce voyage ?Alors destination le Berry, l’Auvergne, l’Irlande, le Québec, la Suède et dans mon univers !Au plaisir que se rencontrent vos pas et mes notes pour tourbillonner ensemble.” Vidéo : [https://youtu.be/WgWlnFFp6To](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWgWlnFFp6To%3Ffbclid%3DIwAR3152AdkOen3P52i3SpONYDMoSjEJ1PXzw1-5DqF-II1kgC2XEoJ5wdbEs&h=AT3uRwSwFw2tA1uBK0WIYFAjvzViGbQXHT03Uu3-mm2hhXX-mdzlEekxe7fZ6liJu2dQw-JdxpuRQnPGigKTCuspO_9AjtR9h8xkGWsFlaq3Hua6gSYOwAdHJS_-bThcyCisXxE&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1r6WXshEG2_-lE-nLat87PKWPHlqZJgwX0EgxiaOG6erfPMGnH8uSrrYwEXHB8fwwYi5ePdpKQtcOE0fm5sYSFChr0Ss-MWOMT0yKT5p54-xBtcvp7tgh8J40xTcCaVonz0rV9g8NAcshin5BT6d4y) *****HORAIRES*****19h00 : ouverture de l’entrée19h30 – 20h15 : initiation20h30 – 22h00 : Le P’tit Bal Confiné de Camille22h00 – 23h30 : Brulette Wolf *****TARIFS*****Entrée 8€ ([Réservation Conseillée](https://www.helloasso.com/associations/paris-bal-folk/evenements/paris-bal-folk-bal-le-p-tit-bal-confine-brulette-wolf))Adhésion Paris Bal Folk : 2€ (obligatoire à la première venue de la saison) Restauration et consommations sur place encouragés !Le bar sera tenu par l’équipe de la péniche Anako, on compte sur vous pour faire vivre le lieu non subventionné. C’est la condition de son existence !(boissons de 1,50€ à 7€ , snacks et plats de 4 à 10€) *****LIEU*****La péniche Anako nous accueille sur son pont et dans sa cale jauge des entrées à 90 personnes, réservation obligatoire. *****CONSIGNES*****Les affaires déposées dans la salle de danse ne sont pas surveillées, l’établissement et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. *****COVID*****Le bal se déroulera avec les contraintes légales en vigueur à cette date. à Mardi ! *source : événement [Paris Bal Folk – BAL – Le P’tit Bal Confiné + Brulette Wolf](https://agendatrad.org/e/35402) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

à partir de 8€

avec Brulette Wolf et Camille Lachenal

Péniche Anako,Paris (75) 34, Quai de la Loire Péniche Anako, 75019 Paris, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T20:30:00 2022-02-22T23:30:00