Péniche Anako, Paris (75), le mardi 3 mai à 19:00

C’est avec une grande joie qu’on se re-re-re-lance dans l’organisation de bals et c’est la péniche Anako qui nous accueillera cette saison !**Billetterie :** *****PROGRAMMATION*******- Duo Jonnsson Coudroy**Après quelques années consacrées essentiellement au concert, le duo a renoué avec la musique à danser comme à ses débuts.Le répertoire est tout beau, tout neuf, et pour la danse !Lena et Martin proposent un bal folk qui pétille et qui rebondit de la Suède à la Bretagne, tout en prenant plaisir sur des mixers ou autres contredanses, et sans jamais oublier une bonne dose de danses de couples ! SITE : [https://www.duojonssoncoudroy.eu/](https://www.duojonssoncoudroy.eu/?fbclid=IwAR02Ubnj_85_t7M7MtzjMGn8jekcJJ72r-leViGv6QpyRp8PpoOHbz2uo6Y)VIDEO : [https://youtu.be/vOmbObzq788](https://youtu.be/vOmbObzq788?fbclid=IwAR29L3k3FNdB6w6YORsl6tTH3vUnSFKvbDsYmHkEgkhY24aG_M5MmzRxVUQ) *****HORAIRES*****19h00 : ouverture de l’entrée19h30 – 20h15 : initiation20h30 – 23h30 : Bal *****TARIFS*****Entrée 8€Adhésion Paris Bal Folk : 2€ (obligatoire à la première venue de la saison) Restauration et consommations sur place encouragées !Le bar sera tenu par l’équipe de la péniche Anako, on compte sur vous pour faire vivre le lieu non subventionné. C’est la condition de son existence !(boissons de 1,50€ à 7€ , snacks et plats de 4 à 10€) *****LIEU*****La péniche Anako nous accueille sur son pont et dans sa cale jauge des entrées à 85 personnes, réservation obligatoire. *****CONSIGNES*****Les affaires déposées dans la salle de danse ne sont pas surveillées, l’établissement et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. *****COVID*****Le bal se déroulera avec les contraintes légales en vigueur à cette date. à Mardi ! *source : événement [Paris Bal Folk – BAL – Duo Jonnsson Coudroy](https://agendatrad.org/e/36416) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Péniche Anako,Paris (75) 34, Quai de la Loire Péniche Anako, 75019 Paris, France



2022-05-03T19:00:00 2022-05-03T23:30:00