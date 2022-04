Paris Bal Folk – Atelier – Mécanique Du guidage Crypte de l’Église Saint Cyrille et Saint Méthode,Paris (75)

Billetterie : Au début rien ne bouge et pourtant on danse déjà. Puis il y a le premier pas. Comment se connecte-t-on à l’autre?D’où part le signal d’un changement d’appui ?Comment comprendre ce signal ?Où commence le mouvement pour chacun ?Et ensuite… le pas suivant ? À travers une série d’exercices simples qui seront les briques de votre construction, nous prendrons le temps de comprendre comment parler et écouter avec nos corps pour ensuite se concentrer sur des déplacements en position classique de danse de couple. Ce stage s’adresse aux danseuses et danseurs qui s’intéressent à la communication dans les danses de couples.Ceux qui ont déjà commencé à danser en bal folk mais qui veulent, à terme, se dédouaner des pas de bases, co-guider et proposer et suivre une danse vraiment personnelle toujours adaptée à leur partenaire et la musique. Julien est danseur et musicien dans le milieu des bals folk depuis une dizaine d’année. Il a fait ses premiers pas sans aucune base en danse et prend aujourd’hui plaisir à s’amuser à deux sur les danses de couple du bal folk. Il souhaite à présent transmettre une synthèse de ce qu’il a pu apprendre et comprendre au cours de stages et de sa pratique en danses, entre autres, de bal folk. En danse il porte une attention particulière à la connexion avec ses partenaires et à adapter son guidage à leur énergie du moment et celle de la musique. *****HORAIRES*****19h30 – 21h30 : Atelier *****TARIFS*****Entrée 15€ *****LIEU*****Crypte de l’Église Saint Cyrille et Saint Méthode *source : événement [Paris Bal Folk – Atelier – Mécanique Du guidage](https://agendatrad.org/e/36347) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

