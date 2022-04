Paris Bal Folk – Atelier – Congo de Captieux Crypte de l’Église Saint Cyrille et Saint Méthode,Paris (75)

Crypte de l’Église Saint Cyrille et Saint Méthode, Paris (75), le lundi 25 avril à 19:30

Nous profitons du passage du groupe Lo Silenci de la Flor pour vous proposer un atelier pour apprendre le Congo de Captieux !Venez apprendre la chorégraphie et les pas de cette danse de Gascogne qui ouvre la porte à beaucoup de jeux et d’amusement en bal !Billetterie : ***HORAIRES***19h30 – 21h30 : Atelier ***TARIFS***Entrée 15€ ***LIEU***Crypte de l’Église Saint Cyrille et Saint Méthode *source : événement [Paris Bal Folk – Atelier – Congo de Captieux](https://agendatrad.org/e/36344) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Lo Silenci de La Flor Crypte de l’Église Saint Cyrille et Saint Méthode,Paris (75) 124, Rue de Bagnolet Crypte de l’Église Saint Cyrille et Saint Méthode, 75020 Paris, France

2022-04-25T19:30:00 2022-04-25T21:30:00

