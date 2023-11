Quartz #JazzdeDemain Baiser Sale Catégorie d’Évènement: Paris Quartz #JazzdeDemain Baiser Sale, 21 mai 2024, PARIS. Quartz #JazzdeDemain Baiser Sale. Un spectacle à la date du 2024-05-21 à 21:00 (2023-11-21 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Jean Saint Loubert Bié piano, Simon Desbiolles cbasse, Guillaume Jaboulay batterie Suite à une rencontre marquante au Centre des Musiques Didier Lockwood en 2020 le trio Quartz est né de l’alchimie entre Jean au piano, Simon à la contrebasse et Guillaume à la batterie. Ensemble, ils ont tracé un chemin musical unique, explorant les frontières entre la musique classique et le jazz. D’horizons divers, ce trio partage pourtant de nombreuses influences communes telles que Keith Jarrett, Brad Mehldau, Avishai Cohen ou même Jean-Sébastien Bach. Quartz Quartz Votre billet est ici Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris 18.0

EUR18.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Baiser Sale Adresse 58, Rue des Lombards Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville Baiser Sale latitude longitude 48.86009543027621;2.347944135174562

Baiser Sale PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/