Fabrizio Colombo 7Teto Invite Sandra Rumolino Baiser Sale, 27 mars 2024, PARIS.

Sandra Rumolino voix, Fabrizio Colombo bandonéon/direction, Emilie Aridon Kociolek piano, Adrien Merahi guitare électrique ylon, Mathias Naon violon, Anne Le Pape violon, Veronica Votti violoncelle, Lucas Frontini cbasse Formé en Argentine en 2020 et actuellement basé à Paris, le Fabrizio Colombo 7teto est né de la nécessité à trouver une esthétique personnelle qui réunit tango classiques, chansons et compositions originales. La particularité de cette musique réside dans la diversité et la multiplicité des influences, des genres et des styles qui coexistent dans les œuvres et les arrangements. Tango, jazz, musique classique, rythmes latino-américains et propositions contemporaines s’entremêlent dans l’univers sonore de ce septet. À cette recherche s’est ajoutée la nécessité d’incorporer l’intensité et la profondeur expressive du tango lyrique à travers la voix de Sandra Rumolino, artiste à la trajectoire exceptionnelle dans le genre. La diversité des ressources techniques de Sandra Rumolino et sa qualité d’interprétation, associées à la sonorité et au style des arrangements de Fabrizio Colombo, créent une proposition caractérisée par la puissance et la recherche d’une singularité sonore. Fabrizio Colombo Fabrizio Colombo

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

