Ellinoa #Jazzdedemain Baiser Sale, 26 mars 2024, PARIS.

Ellinoa #Jazzdedemain Baiser Sale. Un spectacle à la date du 2024-03-26 à 19:00 (2023-11-28 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Ellinoa voix & guests « En cinq ans à peine depuis son premier disque, la chanteuse, compositrice et songwriter a creusé son sillon dans l’univers hétéroclite du jazz et des musiques improvisées, pour en devenir l’une des artistes les plus éclectiques, inclassables et prometteuses. » France TV Info Ellinoa est une artiste atypique qui captive par sa voix scintillante, ses improvisations habitées et la richesse de son univers. S’exprimant autant par sa voix que dans l’écriture, Ellinoa place au cœur de sa démarche artistique, l’exploration musicale. Artiste Génération Spedidam 2018-2022, compositrice et chanteuse au sein de l’ONJ, elle foisonne de projets et d’envies. Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Votre billet est ici

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici