Etibar Asadli piano, Ranto Ani Avo basse, Yoann Schimdt batterie, François Constantin percus/lead Au Baiser Salé on connaît François Constantin et ses jam depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité tout le jazz hexagonal avec lui sur scène ! Percussionniste hors pair, il passe d’un instrument à l’autre en un temps-record. À ses côtés pour cette belle soirée, Etibar Asadli, l’un des jazzmen, pianistes-compositeurs les plus talentueux d’Azerbaïdjan, lauréat de bon nombre de concours internationaux avec son jazz-mugham mêlant à la fois sons acoustiques et électroniques. Ranto Ani Avo à la basse et Yoann Schmidt à la batterie. Une heure de concert puis place à la Jam ! Générosité, expérience, énergie et talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir ! François Constantin François Constantin

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

19.0

EUR19.0.

