IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Malik Mezzadri flûte/voix, Romain Clerc-Renaud claviers, Jean-Luc Lehr basse, Maxime Zampieri batterie Après une pause de plus de cinq ans, le Magic Malik Orchestra fait son retour sur scène lors de concerts exclusifs au Baiser Salé ! Replongez dans les moments marquants de plus de 20 ans d’histoire du Magic Malik Orchestra, en revisitant le répertoire emblématique et en découvrant les nouveaux titres de Malik Mezzadri à la flûte et à la voix, Jean-Luc Lehr à la basse, Maxime Zampieri à la batterie et Romain Clerc-Renaud aux claviers. Ne manquez pas ces retrouvailles musicales au Baiser salé, lieu incontournable de la scène jazz parisienne. Rejoignez-nous pour célébrer leur retour sur scène ! Magic Malik Orchestra Magic Malik Orchestra

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

24.2

EUR24.2.

