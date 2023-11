Katia Schiavone Quartet Baiser Sale, 17 janvier 2024, PARIS.

Katia Schiavone Quartet Baiser Sale. Un spectacle à la date du 2024-01-17 à 21:00 (2024-01-17 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Katia Schiavone guitare, Fady Farah piano, Damien Varaillon cbasse, Germain Cornet batterie Originaire de Naples, Katia Schiavone s’installe à Paris en 2016 pour poursuivre ses études musicales en guitare jazz et contrebasse. Dans la ville parisienne elle se produit régulièrement en tant que guitariste pour plusieurs projets d’artistes français, mais elle gère aussi ses propres groupes, en trio, en quartet ou en quintet. En 2020 elle fait sa rencontre avec le jazz manouche en rejoignant le trio du guitariste Noé Reinhardt avec lequel elle enregistre un album en 2021. Mais Katia développe aussi son goût musical autour du jazz américain de la tradition, ainsi que des chansons brésiliennes et napolitaines, créant ainsi un mixte de swing, de mélodies méditerranéennes et de blues. Toutes ses influences créent une musique à la fois inspirée par le jazz newyorkais, avec des morceaux des compositeurs tel que Wes Montgomery, Grant Green, Cedar Walton, Duke Pearson, mais aussi des couleurs de la musique italienne, avec des mélodies très agréables et des sonorités presque exotiques. Tout un programme à découvrir sur scène ! Katia Schiavone Katia Schiavone

Votre billet est ici

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

24.2

EUR24.2.

Votre billet est ici