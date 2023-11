Clément Merienne #JazzdeDemain Baiser Sale, 16 janvier 2024, PARIS.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Clément Merienne piano & guests Clément Merienne rejoint la résidence #JazzDeDemain ! Après un cursus classique, il se tourne vers le jazz et les musiques improvisées. Formé au conservatoire de Chalon sur Saône, il a ensuite obtenu un diplôme du CNSM de Paris en 2020, suivi d’une formation à la Norwegian Academy of Music à Oslo en 2022. Clément se démarque par sa recherche constante d’ouverture et sa volonté de briser les barrières stylistiques en utilisant notamment le piano préparé et l’électronique musicale. Il s’inspire de musiciens renommés comme Benoit Delbecq, Fred Hersch ou encore le groupe Octurn, et explore également des sonorités indiennes, gnawa ou bulgares. En plus du piano, il pratique d’autres instruments tels que l’harmonium, le clavecin et différents synthétiseurs. Il est membre fondateur de L’Autre Collectif, un groupe qui regroupe des musiciens français et norvégiens, et joue également dans Les Mains Libres, Cycles et Vera Desti. Plongez dans l’univers passionnant de Clément Merienne et laissez-vous transporter par sa créativité et son talent musical ! Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences bimestrielles permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

