Jam du Lundi Baiser Sale, 15 janvier 2024, PARIS.

Jam du Lundi Baiser Sale. Un spectacle à la date du 2024-01-15 à 21:00 (2024-01-08 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 François Constantin percus/lead, Fred Dupont orgue, Darius Moglia sax, Arnaud Renaville batterie Percussionniste de Johnny Hallyday, France Gall, Michel Sardou, Véronique Sanson… François Constantin gère d’une main de maître la fameuse jam du lundi soir qui est devenue un lieu de rencontre incontournable auprès des musiciens et une porte d’entrée dans le monde professionnel pour bon nombre d’entre eux. Considéré comme l’un des plus grands saxophonistes de jazz actuel, internationalement reconnu notamment depuis ses albums Moodswing et Highway Rider, l’américain Joshua Redman dénote également pour ses reprises jazz de classiques du rock et de la pop ! Pour rendre hommage à cette référence incontournable, François Constantin s’entoure des étoiles montantes de la scène jazz française. L’un des plus talentueux organiste de sa génération, Fred Dupont a accompagné de grands artistes comme Keziah Jones, Sanseverino, Étienne Mbappé, Paco Sery, Bill Evans et bien d’autres. Son projet « Organ Session » redonne toutes ses lettres de noblesse au son organique de son instrument. Un set de concert puis place à la jam où les meilleurs musiciens du moment et les jameurs défilent pour profiter de ce moment unique où le temps reste en suspens…

Votre billet est ici

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici