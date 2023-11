Le Réveillon de Caloé » Noite Samba/Bossa » Baiser Sale, 31 décembre 2023, PARIS.

Le Réveillon de Caloé » Noite Samba/Bossa » Baiser Sale. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 22:00 (2023-12-31 au ). Tarif : 49.5 à 49.5 euros.

Caloé voix/lead, Julian Leprince-Caetano piano, Mathieu Scala cbasse, Olivier Robin batterie Reine de la nuit, des jam sessions et du jazz vocal, Caloé vous convie le 31 décembre pour un réveillon aux accents latinos. La voix juste, profonde et sensible de la chanteuse se mêle aux instruments de ses musiciens et créé un moment hors du temps… Deux concerts et de la musique jusqu’au bout de la nuit… Cette soirée nous promets de débuter l’année 2024 du bon pied ! Caloé Caloé

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

