JB Loutte Christmas Night Baiser Sale, 26 décembre 2023, PARIS.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Jean-Baptiste Loutte batterie/guitare/voix & guests À la guitare, au chant et à la batterie, Jean-Baptiste Loutte vous propose une soirée spéciale Noël avec un répertoire choisi pour l’occasion, accompagné de guests de renom… Quoi de mieux que des chansons de comédies musicales de Broadway pour se sentir au Baiser Salé comme chez soi au coin du feu ? Une soirée pleine de surprises, de musique et de magie ! Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux ! Jean-Baptiste Loutte Jean-Baptiste Loutte

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

