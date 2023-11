Antoine Laudière #JazzDeDemain Baiser Sale, 19 décembre 2023, PARIS.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 La date initiale du 10 octobre à été reporté au 11 octobre 2023 à 19h00Antoine Laudière guitare & guests Fort d’une solide expérience en tant qu’arrangeur et aussi en tant que sideman pour de nombreuses formations, il était temps que le guitariste franchisse le pas de la composition. Pour cette deuxième année de résidence #JazzDeDemain, Antoine Laudière propose son répertoire original en s’inspirant de la musique et du jeu de musiciens basés à New-York tels que Gilad Hekselman, Ben Wendel ou encore Bill Frisell, mais également des nombreuses collaborations avec les musiciens qu’il a côtoyé ces dernières années. Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux ! Antoine Laudière Antoine Laudière

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

