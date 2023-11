Jam Session – Spéciale Meters François Constantin Baiser Sale, 18 décembre 2023, PARIS.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Issu d’une famille d’artistes, François Constantin anime depuis plus de 30 ans la jam du lundi qui est LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité. Il fait honneur à The Meters considéré par beaucoup comme l’un des pères fondateurs du funk. The Meters a créé un son unique qui promet une jam singulière sur des rythmes de funk, de blues et de grooves dansants avec une ambiance Nouvelle-Orléans ! Un set de concert suivi de deux sets de rencontres musicales improvisées où générosité, expérience, énergie et talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir !

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

