Franck Nicolas Présente la Pop-Ka Feat Grégory Privat Baiser Sale, 15 décembre 2023, PARIS.

Franck Nicolas Présente la Pop-Ka Feat Grégory Privat Baiser Sale. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 21:30 (2023-12-15 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Franck Nicolas trompette/konk, Ydriss Bonalair voix, Gregory Privat claviers/moog bass, Dominique Tauliaut ka, Laurent Succab ka Franck Nicolas trompettiste et joueur de coquillage met sa virtuosité au service de l’émotion. Alchimiste des sons, il a réussi à créer un nouveau style de musique à New York en 2002 : le jazz-ka (mélange de jazz et de tambour traditionnel Guadeloupéen, le « Ka »). 20 ans plus tard, toujours dans une quête insatiable de nouveauté, il créé la POP-KA, qui réunit : ka, Konk (coquillages), jazz, spiritualité, chant, et musique populaire. La POP-KA est une musique d’origine Antillaise complexe et dansante, qui se veut avant-gardiste. Tel un papillon multicolore, elle porte sur ses ailes, un message d’espoir et d’amour pour l’humanité entière. Elle est résolument tournée vers l’avenir. Puisse-t-elle un jour apporter à tous, le subliminal message secret qui mène aux étoiles… Pour ce faire il s’entoure d’un casting 100% caribéen notamment Grégory Privat qui s’est imposé parmi les pianistes les plus brillants et captivants de la scène jazz française. Nominé aux Victoires du Jazz 2015 dans la catégorie Révélation Jazz, il poursuit son ascension dans la cour des grands.

Votre billet est ici

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici