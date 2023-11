Jean- Marie Ecay Quartet Richard/ Ecay/ Kerecki/ Moreau Baiser Sale, 14 décembre 2023, PARIS.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Jean-Marie Ecay guitares, Jean-Charles Richard sax alto/baryton, Stéphane Kerecki cbasse, Fabrice Moreau batterie Le guitariste Jean-Marie Ecay présente sur la scène du Baiser Salé son quartet avec trois jazzmen de renom qui cultivent une grande complicité, Jean-Charles Richard, Stéphane Kerecki et Fabrice Moreau. Sideman des plus grands, Billy Cobham, Gino Vanelli, Didier Lockwood, Janik Top/Eric Lelann, Richard Galliano…, Jean-Marie Ecay est un musicien éclectique, sincère et sans a priori dont le style guitaristique et la personnalité en font un musicien incontournable. Il fait partie de ceux qui ont fait le cœur du Baiser Salé. Alors laissez-vous emporter par le groove, la virtuosité, la patte inimitable couleur blues de Jean-Marie et son sens aigu de la mélodie ! Moreau Moreau

