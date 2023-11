Tiss Rodriguez & Daniel Von Piekart Baiser Sale, 25 novembre 2023, PARIS.

Tiss Rodriguez & Daniel Von Piekart Baiser Sale. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 21:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627 L-R-21-957 L-R-21-959 Daniel Von Piekartz voix/piano, Tiss Rodriguez batterie Dix ans après leurs premières expérimentations au Baiser Salé, Daniel Von Piekartz et Tiss Rodriguez se retrouvent pour enflammer à nouveau la scène ! Standards de jazz, morceaux aux envolées pop et funky… Tout un programme ! Retrouvez la rythmique groovy et énergique de Tiss le tout enrobé de la voix chaude et envoutante de Daniel… Un cocktail explosif ! Tiss Rodriguez Tiss Rodriguez

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

