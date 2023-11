Palisso’Trio Invite Ricardo Izquierdo Baiser Sale, 24 novembre 2023, PARIS.

Palisso’Trio Invite Ricardo Izquierdo Baiser Sale. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 19:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Renaud Palisseaux piano, Ricardo Izquierdo sax tenor, Juan-Sebastien Jimenez cbasse, Laurent Locuratolo batterie D’un tempérament dynamique et enjoué, le jazz de Renaud Palisseaux ne résiste pas longtemps aux rythmes festifs et envoûtants de la musique afro-cubaine. Dans l’alcôve d’une discographie de grande qualité, on peut y apprécier tant ses talents d’interprète que de compositeur, où sont exploitées mélodie, énergie et inventivité. Pour ce projet résolument « Latin Jazz », le Palisso’Trio s’offre la venue du saxophoniste de renom, Ricardo Izquierdo. En quartet, ils interprètent un répertoire original jazz (inspiré par Kenny Werner, Chick Corea…) en le mêlant à la tradition afro-cubaine. Après une solide formation musicale en jazz à l’American School of Paris, Manhattan School of New York, Bill Evans Academy Paris et en musique afro-cubaine à l’Ecole Nationale Des Arts de La Havane, Renaud Palisseaux a gravi la scène européenne et internationale aux côtés de Orlando Poleo, Georges Paczynski, Felipe Cabrera, Chico et les Gipsy. Ricardo Izquierdo Ricardo Izquierdo

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

27.5

EUR27.5.

