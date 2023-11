Jam Du Dimanche – Jessy Elsa Palma #Placeauxjeunes Baiser Sale, 19 novembre 2023, PARIS.

Jam Du Dimanche – Jessy Elsa Palma #Placeauxjeunes Baiser Sale. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 20:30 (2023-11-19 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Jessy Elsa Palma voix/guitare/lead & guests Auteure, compositrice et multi-instrumentiste de la nouvelle scène jazz, Jessy Elsa Palma puise dans ses racines, le gospel de son enfance, les sonorités africaines, la soul et le jazz pour créer une musique hybride. Toujours accompagnée de sa guitare, sa voix suave et atypique vous fait voyager… Tout au long de son parcours en autodidacte, l’échange spontané en jam avec différents musiciens à travers le monde (Cameroun, Etats-Unis, Canada, France, Angleterre…) a constitué un atout majeur dans la création de son répertoire. Une jam chaleureuse et spontanée ! Un nouveau rdv à découvrir de toute urgence !!

Votre billet est ici

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

19.0

EUR19.0.

