Trio Dorado Baiser Sale, 16 novembre 2023, PARIS.

Trio Dorado Baiser Sale. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 19:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Carlos Dorado guitare/percus, Lucas Dorado vibraphone/percus, Dalmiro Dorado sax ténor/percus Depuis 2012 Carlos Dorado a le plaisir de jouer et de se produire en duo avec son fils ainé? Lucas (vibraphone). Après de nombreux concerts dans des festivals et clubs en Europe mais aussi en Uruguay et Argentine ce duo est désormais renforcé par le fils cadet Dalmiro (saxophone ténor). Malgré son jeune âge il a déjà développé un style personnel avec lequel il élargit la musique traditionnelle de l’Argentine avec des nouveaux timbres. A l’occasion de leur nouvel album « Viaje », le père et ses deux fils nous livre une rencontre intime entre le jazz et la musique traditionnelle argentine, un pays qui exprime ces nostalgies avec joie. C’est la première étape d’un chemin qui reste encore à découvrir, où ils seront libres d’expérimenter tout le potentiel de leur musique.

Votre billet est ici

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici