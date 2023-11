Minino Garay – Speaking Tango Baiser Sale, 11 novembre 2023, PARIS.

Minino Garay – Speaking Tango Baiser Sale. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 19:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Cédric Hanriot piano, Christophe Wallemme cbasse, Minino Garay batterie/voix Une musique colorée, foisonnante, chaloupée et chatoyante, Minino Garay nous invite à découvrir un univers empli d’amour, d’érotisme, de politique et de vie quotidienne sur fond de traditions rythmiques argentines et de jazz. Depuis plus de 30 ans, il fait danser des mots rares d’une voix profonde, tendre, sensuelle ou hallucinée. Il les pose, les projette, les déclame ou les caresse avec une sincérité sans filtre. « Speaking Tango » marie avec fulgurance trois formes musicales ancrées au cœur de la carrière remarquable du percussionniste argentin. Les traditions de son pays, le jazz et le spoken world s’y unissent pour ouvrir une voie originale qui sera marquée à jamais par ce point de départ flamboyant. Enregistré entre Paris et Buenos Aires, le compositeur ne cesse de s’inspirer de ses origines pour les mêler à ses inspirations contemporaines et obtenir des résultats surprenants. Minino Garay

Votre billet est ici

Baiser Sale PARIS 58, Rue des Lombards Paris

27.5

EUR27.5.

