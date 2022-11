FRIENDSOME RECORDS // SHANTI CELESTE BADABOUM Paris Catégorie d’évènement: Paris

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 23h30-7h Toute droit venu de Bristol, Shanti Celeste offre à son public une house pleine d’entrain et de feeling, teintée de disco et d’électro. Elle cumule les caquettes de productrice, Dj, chanteuse et co-créatrice du label Brstl, en hommage à sa ville de coeur. Amie de Julio Bashmore ou encore de FunkinEven, elle est rapidement devenue l’une des DJ de référence de la scène house UK, et consulter la page de ses releases sur Discogs a de quoi donner le tournis, avec des sorties sur tout ce qui se fait de mieux actuellement en musique électronique : Apron, Future Times, Dekmantel, Idle Hands… Hyperactive, elle vient également de lancer son nouveau label Peach Discs. BADABOUM 2 bis rue des Taillandiers, 75011 Paris 75011 Paris Paris samedi 26 novembre – 23h30 à 23h59

