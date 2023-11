Joy Oladokun BADABOUM, 25 février 2024, PARIS.

Joy Oladokun BADABOUM. Un spectacle à la date du 2024-02-25 à 20:00 (2024-02-25 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert JOY OLADOKUNJoy Oladokun, qui fait partie des voix les plus uniques et vulneìrables de la musique, est au cœur d’une anneìe marquante avec la sortie de son nouvel album, Proof of life (Amigo Records/Verve Forecast/Republic Records), largement salueì.A travers ses 13 titres – dont des collaborations avec Chris Stapleton, Noah Kahan, Manchester Orchestra, Mt. Joy et Maxo Kream – Joy ceìleÌbre les plaisirs simples de la vie tout en laissant une place pour eìvoquer des expeìriences passeìes difficiles.Le New York Times décrit cet album en ces termes : “ses chansons sont des échanges, des confessions et ses mélodies captivantes et profondes transforment ses paroles en mantras.” L’Associated Press deìclare quant aÌ elle : “l’une des artistes les plus séduisantes de la sceÌne musicale actuelle.”Artiste singulière, Joy continue de tracer son chemin tout en partageant une vision unique qu’elle a développé dans le monde actuel : une femme noire, homosexuelle et enfant de première génération d’immigrés nigériens.Depuis ses deìbuts grâce à des prestations scéniques remarquées et remarquables, Joy Oladokun s’est notammen produite aÌ la Maison Blanche lors de la ceìreìmonie de signature de la loi sur le mariage pour tous, ainsi que dans des eìmissions treÌs connues aux Etats-Unis comme le « CBS Saturday Morning, » « Jimmy Kimmel Live !, » « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, » « The Late Show with Stephen Colbert, » « TODAY, » « Austin City Limits and NPR Music’s » de PBS et la seìrie « Tiny Desk (Home) Concert » de NPR Music.Plus reìcemment, Joy a eu l’opportuniteì d’apporter sa touche musicale au documentaire « Loudmouth » d’Al Sharpton. Vous l’avez également entendu dans les séries « CSI : Vegas », « This Is Us », « Grey’s Anatomy » et « Station19 »,« AndJust Like That », ou encore dans l’eìmission « America’s Got Talent ».Joy Oladokun sera sur la scène du Badaboum dimanche 25 février 2024.N° téléphone accès PMR : contact@aegpresents.fr Joy Oladokun Joy Oladokun

Votre billet est ici

BADABOUM PARIS 2 BIS RUE DES TAILLANDIERS Paris

20.0

EUR20.0.

